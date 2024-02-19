Минобороны показало кадры брошенной бронетехники ВСУ в пригородах Авдеевки

В Сети появились кадры, на которых демонстрируется брошенная на дорогах техника ВСУ.Вооружённые силы Украины массово бегут из Авдеевки из-за успешного продвижения русских, которым удалось продвинуться на глубину 8,6 километра.
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