Юношеская сборная России сыграет с Таджикистаном и Северной Македонией

Юношеская сборная России U-15 проведет пять товарищеских матчей со сверстниками из Таджикистана и Северной Македонии в рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 20 сентября по 6 октября.
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