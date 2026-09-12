В Москве прошел заключительный этап велогонки «Россия»

В Москве состоялся финальный этап многодневной велогонки «Россия». Спортсмены проехали по центральным улицам города, сообщил сайт «Лиги Героев».
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