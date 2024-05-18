НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

135 подписчиков

Куликов применил 5 силовых приемов за 11:06 в 6-м матче серии с «Бостоном»

«Флорида» выиграла серию второго раунда Кубка Стэнли у «Брюинс» (4-2, 2:1 в шестом матче).  33-летний россиянин провел в текущем плей-офф 11 матчей, в которых не набрал очков при нейтральной полезности, среднем игровом времени 13:30 и 12 минутах штрафа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх