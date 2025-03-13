Санкции отменяются автоматически: США не смогли обойтись без российской нефти

Вскоре России могут не понадобиться прежние методы обхода санкций: изменения названий судов, портов приписки и собственников за рубежом, которые не сотрудничают с западными страховыми компаниями и не заходят в западные порты.
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