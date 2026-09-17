С миру по нитке...
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Что значит «закрыть гештальт» и что мы на самом деле пытаемся закрыть

«Закрыть гештальт» вовсе не означает обязательно позвонить бывшему, высказать все обиды или наконец получить ответы.

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