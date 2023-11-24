ВСУ утратили инициативу на фронте — Маляр

Замминистра обороны Украины констатировала, что украинские войска перешли к стратегической обороне.Анна Маляр заявила, что русские войска берут инициативу на фронте и растягивают силы ВСУ по всей линии соприкосновения.
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