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ВСУ утратили инициативу на фронте — Маляр

ВСУ утратили инициативу на фронте — Маляр

Замминистра обороны Украины констатировала, что украинские войска перешли к стратегической обороне.Анна Маляр заявила, что русские войска берут инициативу на фронте и растягивают силы ВСУ по всей линии соприкосновения.

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