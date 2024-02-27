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В Крыму назвали сумму ущерба от энергетической блокады

В Крыму назвали сумму ущерба от энергетической блокады

ТАСС/Сергей Мальгавко Ущерб, нанесенный Украиной бюджету Крыма из-за энергетической блокады, составил более трех триллионов рублей, заявил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

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