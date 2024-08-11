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Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с министерством обороны России увеличилось после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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