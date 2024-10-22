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Team Trump Eyes Aileen Cannon for Attorney General

“A proposed personnel roster circulating within Donald Trump’s campaign and transition operation lists Aileen Cannon, the federal judge who threw out Trump’s classified documents case, as a possible candidate for attorney general,” ABC News reports.

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