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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пит Нэнс снова стал игроком «Милуоки»

Спустя менее недели после отчисления форвард Пит Нэнс вновь стал игроком « Милуоки ». По информации Джейка Фишера, стороны заключили двухлетнее соглашение на минимальную зарплату ветерана.

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