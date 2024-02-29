Республиканский конгрессмен Мэтт Розендэйл обвинил своих оппонентов из Демократической партии в том, что они тратят деньги американских налогоплательщиков на продвижение пропаганды украинского президента Владимира Зеленского.
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