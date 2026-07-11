Праздники 11 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

11 июля отмечают свой профессиональный праздник российские художники по свету и светооператоры. На эту дату также приходятся Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада и Всемирный день лошади.
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