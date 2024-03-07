Какие тренды 2023 года будут актуальны в 2024 году

Сегодня мы расскажем вам про тренды 2024 года в одежде. Несмотря на расхожее мнение о том, что тенденции – это-то про что-то быстротечное, многие модные веяния могут выстоять не только один сезон, но и несколько лет.
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