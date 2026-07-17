Полицейские задержали в Приморском крае двоих подозреваемых в причастности к хищению аккаунтов граждан на сайте «Госуслуги»

Сотрудники отдела по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Приморскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали двух местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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