Происшествия
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Происшествия

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Полицейские задержали в Приморском крае двоих подозреваемых в причастности к хищению аккаунтов граждан на сайте «Госуслуги»

Сотрудники отдела по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Приморскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали двух местных жителей.

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