Плющев — о 1500 очках Овечкина в НХЛ: Александр не гоняется за рекордами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, набравшего 1500 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии