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ACB. «Барселона» примет «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи

«Барселона» сыграет с «Баскет Коруньей». «Мурсия» примет «Реал». АСВ Регулярный чемпионат Барселона – Баскет Корунья Дата проведения 3 ноября, 14.

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