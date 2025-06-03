Минздрав РФ резко изменил штатные нормативы для поликлиник

Министерство здравоохранения внесло изменения в рекомендуемые нормы штата для поликлиник. Предполагается уменьшить нагрузку на хирургов, офтальмологов и некоторые другие специальности, одновременно увеличив её для врачей общей практики.
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