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Минздрав РФ резко изменил штатные нормативы для поликлиник

Министерство здравоохранения внесло изменения в рекомендуемые нормы штата для поликлиник. Предполагается уменьшить нагрузку на хирургов, офтальмологов и некоторые другие специальности, одновременно увеличив её для врачей общей практики.

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