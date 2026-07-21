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Наш потерянный мир

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Росгвардия провела 37 проверок оружия в регионе

Росгвардия провела 37 проверок оружия в регионе

За минувшую неделю росгвардейцы провели 37 проверок владельцев оружия, сообщили в ведомстве региона. В результате проверок составлено четыре протокола об административном правонарушении, три единицы оружия изъято, а две лицензии аннулированы.

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