Росгвардия провела 37 проверок оружия в регионе

За минувшую неделю росгвардейцы провели 37 проверок владельцев оружия, сообщили в ведомстве региона. В результате проверок составлено четыре протокола об административном правонарушении, три единицы оружия изъято, а две лицензии аннулированы.
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