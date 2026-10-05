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NYT: США соперничают с Россией и Китаем за первый ядерный реактор на Луне

NYT: США соперничают с Россией и Китаем за первый ядерный реактор на Луне

США хотят подготовить ядерный реактор для Луны к 2030 году, Россия в сотрудничестве с Китаем — к 2036-му.

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