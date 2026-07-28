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Говорит Европа ⚡

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Андрей Золотарев: Полмиллиона дезертиров — цена уличной мобилизации

Андрей Золотарев: Полмиллиона дезертиров — цена уличной мобилизации

Каким образом нефтяные гиганты Shell и ExxonMobil влияют на мирные сигналы Киеву, получая до 5 млрд долларов сверхприбыли в месяц? Действительно ли за кулисами дипломатии стоят компании уровня BlackRock, требующие остановить удары по трубопроводу КТК? Почему принудительная мобилизация в Украине дала полмиллиона дезертиров, но власти продолжают уличные облавы? И почему Дональд Трамп застрял в иранс… Читать далее: https://govorit.

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