Каким образом нефтяные гиганты Shell и ExxonMobil влияют на мирные сигналы Киеву, получая до 5 млрд долларов сверхприбыли в месяц? Действительно ли за кулисами дипломатии стоят компании уровня BlackRock, требующие остановить удары по трубопроводу КТК? Почему принудительная мобилизация в Украине дала полмиллиона дезертиров, но власти продолжают уличные облавы? И почему Дональд Трамп застрял в иранс… Читать далее: https://govorit.