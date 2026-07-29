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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бейкер Мейфилд готов отыграть последний год по контракту с «Тампа-Бэй» и стать свободным агентом

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Бейкер Мейфилд начнет тренировочные сборы без нового соглашения с клубом и намерен доиграть сезон-2026 по действующему контракту, после чего выйдет на рынок свободных агентов.

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