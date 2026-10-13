В XXI Международном фестивале «Наука 0+» приняли участие 19,5 млн человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службк мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польше оскверни...
- Экс-премьер Сунак...
- МИД РФ: ЕС переда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым