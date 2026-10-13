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В XXI Международном фестивале "Наука 0+" приняли участие 19,5 млн человек

В XXI Международном фестивале "Наука 0+" приняли участие 19,5 млн человек

В XXI Международном фестивале «Наука 0+» приняли участие 19,5 млн человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службк мероприятия.

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