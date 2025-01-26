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Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран убрали Армению из двух важнейших проектов

Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран убрали Армению из двух важнейших проектов

 878,9 тыс прочтений  Это же надо: страна, с которой Владимир Владимирович столько сил положил, чтобы за 20 лет наладить отношения – берёт и поставляет системы ПВО «Праща Давида» в Финляндию, свежеиспечённую страну НАТО, да ещё к самым нашим границам.

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