Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран убрали Армению из двух важнейших проектов

878,9 тыс прочтений Это же надо: страна, с которой Владимир Владимирович столько сил положил, чтобы за 20 лет наладить отношения – берёт и поставляет системы ПВО «Праща Давида» в Финляндию, свежеиспечённую страну НАТО, да ещё к самым нашим границам.