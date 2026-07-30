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Всё о женщинах

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Внешний вид Агаты Муцениеце рассмешил остановивших ее полицейских

Внешний вид Агаты Муцениеце рассмешил остановивших ее полицейских

Внешность актрисы латвийского происхождения Агаты Муцениеце рассмешила остановивших ее полицейских. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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