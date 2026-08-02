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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейд Каннингем лично пытался убедить Остина Ривза перейти в «Детройт»

Кейд Каннингем лично участвовал в попытке « Детройта » подписать Остина Ривза . Как сообщает инсайдер ESPN Винсент Гудвилл, лидер «Пистонс» принимал активное участие в переговорах по возможному переходу защитника « Лейкерс ».

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