Александр Патешман рассказал, как снизить стоимость аренды жилья

Финансовый консультант Александр Патешман советует, как выгодно снимать жилье. Он предлагает торг с владельцем, если квартира долго пустует, заключить длительный договор и оплатить аренду на полгода вперед для снижения стоимости.
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