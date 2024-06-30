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Харрис: Выступление Байдена на дебатах не было его «звездным часом»

Харрис: Выступление Байдена на дебатах не было его «звездным часом»

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис информирует о том, что речь главы государства Джозефа Байдена действительно не оказалась его «звёздным часом», но это не помешает ему выйти победителем из президентской гонки.

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