Последние новости: где и когда будут проходить переговоры России и УкраиныПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие дипломатические события, сделав ряд важных заявлений относительно хода мирного процесса и текущих экономических договоренностей.