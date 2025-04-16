Tempest Rising хочет показать, что классическая RTS понравится как поклонникам жанр...

Tempest Rising хочет показать, что классическая RTS понравится как поклонникам жанра, так и новичкамСтратегическая игра в реальном времени Tempest Rising призвана не только привлечь ностальгических поклонников RTS, но и открыть себя новым целевым группам.
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