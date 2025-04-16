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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Tempest Rising хочет показать, что классическая RTS понравится как поклонникам жанр...

Tempest Rising хочет показать, что классическая RTS понравится как поклонникам жанр...

Tempest Rising хочет показать, что классическая RTS понравится как поклонникам жанра, так и новичкамСтратегическая игра в реальном времени Tempest Rising призвана не только привлечь ностальгических поклонников RTS, но и открыть себя новым целевым группам.

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