Джейсон Тейтум и Дрю Холидэй – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 11 мая

Джейсон Тейтум и Дрю Холидэй – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 11 мая

НБА представила подборку лучших моментов двух матчей плей-офф, которые состоялись 11 мая. Топ-5 возглавили Джейсон Тейтум («Бостон») и Дрю Холидэй («Милуоки»).

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