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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Северной Осетии разъясняют гражданам схемы мошеннических действий

Полицейские в Северной Осетии разъясняют гражданам схемы мошеннических действий

Мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с использованием информационных технологий проводятся на территории Пригородного муниципального района участковыми уполномоченными полиции территориального органа внутренних дел.

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