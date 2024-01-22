Мать героя СВО защитили от звонков назойливых банков в Новосибирске

Женщина рассказала приставам, что ее сын выполняет боевые задачи в зоне СВО. В это же самое время ей, как матери, поступают звонки и SMS-сообщения от кредитных организаций о том, что ее сын просрочил платежи.
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