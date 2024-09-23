Депутат партии «АдГ» назвал причины низкого рейтинга правящей коалиции ФРГ

В Германии на земельных выборах партия канцлера Олафа Шольца СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) вышла в лидеры с небольшим отрывом - всего лишь в 1,7% (30,9% голосов против 29,2% ее главного соперника - партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)).