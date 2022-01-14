Самая Модная

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Господин Джеймс, получается ваша дебильность была заложена еще в утробе матери, и ей необходимо было сделать аборт. О...В США ученые приз...
  • Россиянин
    Шампиньоны полные магазины сегодня. Круглогодично. С этим проблем нет. Но вот где взять сулугуни, и тем более ГОЛУБОК...Шампиньоны по-гру...
  • Россиянин
    Как бы пропихнуть непропихуемое, сидят и думают в ПФР.Источники раскрыл...

Назван срок запуска «зеленой волны» на новой магистрали Петрозаводска

Назван срок запуска «зеленой волны» на новой магистрали Петрозаводска

Горожане продолжают жаловаться на организацию дорожного движения на улице Иссерсона Сложная дорожная обстановка, сложившаяся на реконструированной улице Куйбышева и на новой улице Иссерсона в Петрозаводске, продолжает вызывать нарекания горожан.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх