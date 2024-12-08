МИД: посольство России в Стокгольме подверглось 10 атакам дронами с краской

Посольство России в Стокгольме регулярно подвергается атакам беспилотников.Здание посольства России в Стокгольме в течение полугода 10 раз подвергалось нападениям беспилотниками с краской - об этом сообщили в МИД РФ, «Иначе обстоит дело с защитой посольства России в Стокгольме: российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии», - цитирует сообщение МИД России РИА Новости.