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За рулем

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Новый кроссовер Chery может подстраиваться под настроение водителя

Новый кроссовер Chery может подстраиваться под настроение водителя

На китайском рынке стартовали продажи нового Chery Fulwin T7. Базовую версию оценили в 97 900 юаней – при пересчете по курсу это около 1,22 млн рублей.

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