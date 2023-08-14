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6500 рублей за 2 кофе: туристы на Сардинии зашли в бар, а потом показали чек

6500 рублей за 2 кофе: туристы на Сардинии зашли в бар, а потом показали чек

В небольшом баре на Сардинии туристам в счет включили 2 евро за подачу пустого блюдца. Другим путешественникам пришлось отдать 60 евро (6560 рублей) за 2 эспрессо, после чего они решили рассказать о реальных ценах на бары и рестораны в Италии.

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Комментарии
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владимир несмеев
Чай в аэропорту Домодедово в 2015 году заказал,итог 450 руб.Интересно а сколько он сейчас там стоит????
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13 час.

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