6500 рублей за 2 кофе: туристы на Сардинии зашли в бар, а потом показали чек

В небольшом баре на Сардинии туристам в счет включили 2 евро за подачу пустого блюдца. Другим путешественникам пришлось отдать 60 евро (6560 рублей) за 2 эспрессо, после чего они решили рассказать о реальных ценах на бары и рестораны в Италии.