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«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 17-м туре Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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