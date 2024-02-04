Василий Небензя красиво ответил Американцам, покусившимся на остров Врангеля

Вчера 60K прочитали Доброе время суток, друзья! В других статьях мы обсуждали поведение Америки и сравнивали её с маленьким ребенком, который выдает желаемое за действительное и не понимает, что можно, а что нельзя.
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