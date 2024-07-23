Где сейчас находится Орбакайте

Популярная певица Кристина Орбакайте поделилась информацией о своем текущем местонахождении. В настоящее время она наслаждается отдыхом в прекрасной Италии вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.
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