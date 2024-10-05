Заместитель начальника Управления МВД России по г. Севастополю Жанна Данилина приняла участие в торжественной церемонии приведения к Присяге молодых сотрудников в Крымском филиале Краснодарского униве

Заместитель начальника Управления МВД России по г. Севастополю Жанна Данилина приняла участие в торжественной церемонии приведения к Присяге молодых сотрудников в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России5 октября в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России состоялась церемония приведения к Присяге сотрудника о.