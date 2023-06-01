«Не поделили», — Лиса и Дженни из Blackpink перестали общаться из-за любви к Ви

Говорят, что между Лисой (Lisa) и Дженни (Jennie) пробежала черная кошка, которую… зовут Ви (V). Тэхен сейчас на пике популярности, а шипперить его с Лисой АРМИ стали после показа Celine, когда звезды вышли в свет будто парочка влюбленных голубков.