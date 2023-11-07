Свердловчанка попросила Куйвашева вернуть дважды раненного сына со спецоперации

Жительница Екатеринбурга Альбина Рыбакова, чей сын Владислав Липин получил второе ранение в зоне проведения спецоперации РФ на Украине, написала письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (имеется в распоряжении редакции).
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