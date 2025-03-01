Что вы не знали о картофеле

Картофель, заражённый нематодами и грибковыми заболеваниями ОПАСЕН для человека!!!!! Почти весь картофель заражён — вот и делайте свои выводы… А ведь многим очень тяжело отказаться от картошки…Картофель практически не даёт человеку энергии.
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