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Что вы не знали о картофеле

Что вы не знали о картофеле

Картофель, заражённый нематодами и грибковыми заболеваниями ОПАСЕН для человека!!!!! Почти весь картофель заражён — вот и делайте свои выводы… А ведь многим очень тяжело отказаться от картошки…Картофель практически не даёт человеку энергии.

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