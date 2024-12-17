Gloria Jeans закрывает несколько производственных площадок — «Ъ»

Федеральная сеть по продаже одежды в сегменте массмаркета Gloria Jeans приняла решение остановить работу на нескольких своих производственных площадках, пишет «Ъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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