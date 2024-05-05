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Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Говорят, я выгляжу очень усталым – я просто стар! Для этой работы нужны все силы, 80% недостаточно. Ты работаешь 24/7, если тебе не все равно»

– Было ли решение уйти из «Ливерпуля» принято вместе с вашей женой Уллой? – Первоначальное решение не было совместным.

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