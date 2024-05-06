Пентагон проводит испытания обновленной БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams

Министерство обороны США начало очередной этап испытаний обновленной версии бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A3 HERCULES, предназначенной для эвакуации модернизированных танков Abrams.
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