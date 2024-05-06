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Пентагон проводит испытания обновленной БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams

Пентагон проводит испытания обновленной БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams

Министерство обороны США начало очередной этап испытаний обновленной версии бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A3 HERCULES, предназначенной для эвакуации модернизированных танков Abrams.

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