🌷 8 марта в Крыму потеплеет до +16 градусов Как рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, в праздничный день на полуострове ожидается солнечная погода.
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🌷 8 марта в Крыму потеплеет до +16 градусов Как рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, в праздничный день на полуострове ожидается солнечная погода.