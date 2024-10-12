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  • Serg
    Стоит только выпиздить из России таджикских ублюдков, они сами своему правительству яйца выкрутят и кислород перекрою..."Немыслимая нагло...
  • Лариса Галахова
    Ну да, хохлы сюда приезжают так им ещё и анализы при получении ВНЖ бесплатно, а русским из азиатских стран за деньги.Ох уж это Шеремет...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Требуй у своих ишаков вести снбя по людски в России. А лучше забирай своих грязножопых кишлачников обратно в аул а не...Омбудсмен Таджики...

Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову

Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову

Северокорейские бойцы на подходе — или уже в зоне СВО? Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

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